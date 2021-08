Facebook



Il Comune di San Mauro Castelverde (PA) in collaborazione con il periodico culturale l’EstroVerso dal 19 al 21 agosto 2021 indice il Festival e Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo San Mauro Castelverde” per promuovere cultura, senso di appartenenza, partecipazione e per riportare all’attenzione di stu­diosi e appassionati di poesia l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992).

Su iniziativa degli organizzatori del Festival e del Premio, Fabrizio Ferreri e Grazia Calanna, nei giorni precedenti la serata di premiazione si terranno diversi appuntamenti: al Teatro Comunale di San Mauro Castelverde (19 agosto, ore 19.00 – 20.30), incontro con le famiglie e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pollina – San Mauro Castelverde, partecipanti al Laboratorio Poesia Paolo Prestigiacomo a cura di Grazia Calanna e Rita Patanè. Lettura delle poesie prodotte durante il laboratorio e proiezione del video che documenta le giornate del laboratorio; nella Piazzetta Zacco (20 agosto, ore 10.00 – 17.45), convegno “Diamoci verso. Visioni, pratiche e ricognizioni della poesia in Sicilia”, pensato come momento di raccordo e di confronto per chi pratica o si occupa di poesia in Sicilia. Evento quest’ultimo di grande valenza anche sul fronte dei molteplici significati che racchiude, in considerazione della presenza di studiosi che stanno intervenendo, da tutta la Sicilia e da tutta Italia, a titolo assolutamente gratuito, per un confronto sulla poesia siciliana.

La giornata si concluderà con le Letture poetiche e musica nel borgo animate dai poeti Diego Conticello, Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli, Grazia Calanna, Fabrizio Ferreri, Emiliano Zappalà, Pietro Russo, Angelo Santangelo, Maristella Bonomo, Gianluca Furnari, Antonio Lanza, Sebastiano Burgaretta, Maria Allo, Daniela Pericone, Andrea Italiano, Giuseppe Nibali, Renata Morresi, Gabriella Grasso, Roberto Batisti, Marilina Giaquinta, Angelo Sturiale, Marilena Valenti, Carola D’Andrea, Enrico De Lea, Giuseppina Biondo, Pietro Romano, Marco Corsi, Giorgio Ghiotti, Giuseppe Manitta, Roberta Borgia. Il Comitato Scientifico della giornata di studio è composto, come designato da Ferreri e Calanna, da Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli, Diego Conticello.

Fittissimo il programma di Sabato 21 agosto: dalle 10.00 – 14.00 visita alle Gole di Tiberio con escursione in gommone e bagno nel fiume Pollina e/o lancio con la Zipline di San Mauro Castelverde a cura di Madonie Outdoor ASD e di Zipline San Mauro Castelverde (biglietti scontati in convenzione con il Festival – tutti gli altri eventi sono ad ingresso libero); dalle 16.30 alle 18.30 visita del borgo di San Mauro Castelverde a cura del Comune di San Mauro Castelverde; dalle 18.30 alle 19.00 in Piazza Municipio, lettura delle poesie prodotte durante Laboratorio Poesia Paolo Prestigiacomo; dalle 19.00 alle 21.30, nella stessa Piazza Municipio, serata finale VIII Premio Paolo Prestigiacomo San Mauro Castelverde. Musica e intrattenimento, con la presenza della poetessa Gabriella Sica e del poeta Nino De Vita (membri della giuria del Premio), dei poeti Marco Corsi e Giorgio Ghiotti (vincitori della sezione under 40), della poetessa Cettina Caliò (menzione sezione generale), dei finalisti delle due sezioni, e, in collegamento video, dei poeti Milo De Angelis (vincitore sezione generale) e Umberto Piersanti (premio alla Carriera). La serata sarà animata dalla presenza del duo RomAnce (Emanuele S. Anzalone, clarinetto, e Mario Romeo, fisarmonica). Il programma completo è consultabile sul sito www.lestroverso.it

Ad esclusione del citato evento del 19 agosto, tutti gli altri eventi si svolgono all’aperto. Sarà garantito il distanziamento e tutte le altre disposizioni previste dal Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021.

Ricordiamo che il Premio, indetto nel 1993, si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. È stato ripreso nel 2019 e oggi, dopo la pausa dettata dall’emergenza Covid-19, ritorna con l’VIII edizione. Nell’Albo dei vincitori: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli e Aurelio Picca (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019). Quest’anno la giuria del Premio è composta da Gabriella Sica, Salvatore Silvano Nigro e Nino De Vita.

“Con il premio di poesia intitolato a Paolo Prestigiacomo, poeta di San Mauro Castelverde, discepolo e amico di Palazzeschi, scomparso prematuramente a Roma nel 1992 – dichiara il Sindaco, Giuseppe Minutilla – l’Amministrazione comunale intende ricordare un proprio illustre concittadino dimostrando al contempo che anche nella Sicilia, a torto considerata minore, è possibile realizzare progetti di alto profilo culturale”. “Poesia e comunità: sono queste le due parole chiave per noi – dichiara Fabrizio Ferreri. Scuole e associazioni culturali del luogo sono state coinvolte già a partire dal mese di luglio con laboratori di poesia, a cura di Grazia Calanna, e altre iniziative culturali: il Festival, infatti, deve essere anche e soprattutto un Festival di comunità”.

Nella foto di Tania Meli, San Mauro Castelverde

