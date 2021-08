Ultime Covid Italia: 21 decessi e 6.596 nuovi casi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Covid Italia: 6.596 nuovi casi, 21 morti registrati nelle ultim 24 ore. Sono 260 i pazienti in terapia intensiva, +2 da ieri, 2.309 ricoverati con sintomi, +113 da ieri, mentre sono stati effettuati 215.748 tamponi, il tasso di positività è a 3,05%. Sono 3.565 i guariti da ieri, 4.144.608 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Altre sei vittime e 808 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime si porta a quota 6.062. I tamponi effettuati sono stati 15.589, il tasso di positività è al 5,18%. I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 387, dei quali 36 in rianimazione.

