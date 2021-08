Addio a Nino Milazzo

Facebook



E’ scomparso Nino Milazzo, maestro e pilastro del giornalismo italiano.

Era nato a Biancavilla il 16 gennaio del 1930: inizia la sua attività a Catania nel 1952 nel quotidiano “Il giornale dell’Isola”, poi a “Ultimissime” e dopo a “Espresso Sera”. Nel 1957 è capo servizio al quotidiano “La Sicilia” che lascia nel 1977 per il “Corriere della Sera” dove ricoprirà l’incarico di vice direttore. Rientra in Sicilia per assumere il ruolo di condirettore de “La Sicilia”. In seguito, nel 1991, è vicedirettore vicario de “L’Indipendente”. Dal 2000 al 2006 è direttore dell’emittente televisiva “Telecolor”.

Dal 2013 e fino al 2015 è presidente del Teatro Stabile di Catania.

Ha collaborato con “Il Sole 24 ORE”, con “l’Europeo”e con diversi programmi tv di Enzo Biagi. Per la Sperling & Kupfer ha curato il libro “Conversazioni sul Mezzogiorno”.

Nel 2009 ha pubblicato la sua autobiografia, “Un italiano di Sicilia”.

Altre sue pubblicazioni: “L’uomo dei tramonti che amava la politica”, “I prigionieri di Sirte”, “Il mio Novecento. Memorie del secolo breve”.

Per Catania, per la Sicilia una grave perdita.

