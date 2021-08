Cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Paolo Balsamo

Facebook



Shares

“E’ scomparso improvvisamente all’età di 63 anni, Coordinatore Infermieristico e Dirigente Sindacale della Fsi-Usae all’Asp di Caltanissetta”.

“Con Paolo se ne va non solo un grande uomo, professionista dell’ambito sanitario e sindacalista, appassionato della suo lavoro ma un indimenticabile amico con il quale i dirigenti sindacali gradivano confrontarsi su tanti problemi, reputava il sindacato un impareggiabile mezzo per tutelare i Lavoratori”.

“Balsamo è stato persona di spicco delle battaglie e delle controversie in difesa dei Lavoratori. Era infatti anche terminale associativo della Segreteria Territoriale della Fsi-Usae Caltanissetta e non sono mai mancati i suoi qualificati contributi distinguendosi per equilibrio, perseveranza ed esempio per gli altri.

Con profondo dolore e incredulità per la notizia della prematura scomparsa i componenti della Segreteria Regionale della Fsi-Usae Salvatore Ballacchino, Salvatore Di Natale, Pier Paolo di Marco, Maurizio Cirignotta, Carmelo Massari, Renzo Spada e Calogero Coniglio porgono le più sentite condoglianze ai familiari e ai parenti più cari di Paolo Balsamo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...