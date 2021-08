Acitrezza, uccisa 26enne, ricercato ex fidanzato

Facebook



Femminicidio nella notte in provincia di Catania. La vittima è Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa la scorsa notte con diversi colpi di pistola mentre passeggiava sul lungomare di Acitrezza nei pressi del porticciolo. A sparare, secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori, sarebbe stato l’ex fidanzato, ricercato dai carabinieri che indagano sulla vicenda. Pare che la vittima avesse già in passato denunciato l’ex per stalking. Anche un’altra ragazza che faceva parte della comitiva sarebbe rimasta ferita, raggiunta di striscio da un colpo alla schiena.

