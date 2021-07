Ultime Covid Italia: 28 decessi e 794 nuovi casi. In Sicilia 5 vittime

Facebook



Shares

Sono 794 i nuovi casi e 28 i decessi per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati 199.238 tamponi effettuati e il tasso positività è allo 0,4% . Sono 16 nuovi pazienti in terapia intensiva, e 213 in totale.

IN SICILIA. Sono 115 i nuovi casi di Covid e altre cinque vittime nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 13.481, con un tasso di positività allo 0,85%.

Preoccupano le varianti Covid. In Italia al 22 giugno scorso la variante Delta (ex indiana) aveva una prevalenza pari al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra lo 0 e il 70,6%. La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Il timore di un nuovo lockdown? “In una epidemia bisogna prendere le decisioni basate sulla circolazione del virus. Tutti vogliamo evitare misure drastiche, però non si può escludere nulla a priori. La crescita del contagio va evitata. Se ci muoviamo accelerando le vaccinazioni e con saggezza, sia dal punto di vista comportamentale che istituzionale, possiamo certamente evitarlo”. Così all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...