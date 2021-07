Ultime Covid Italia: 22 decessi e 3.117 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Sono 3.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 22 morti. In Italia ieri i contagi erano 4.743 e i decessi 7.

I nuovi decessi portano a 127.971 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 88.247 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,5 % (ieri 2,7%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 1.512 (ieri 1.392), con un aumento di 120 persone rispetto a ieri mentre sono 182 i ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), con 11 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.124.323 i guariti (+1.114) e 68.236 gli attualmente positivi (+1.979).

IN SICILIA. Nessuna vittima e 457 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 6.395, il tasso di positività è al 7,1%.

