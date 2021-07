Ultime Covid Italia: 21 decessi e 882 nuovi casi. In Sicilia 4 vittime

Facebook



Sono 882 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 luglio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano il totale a 127.587 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Diminuiscono i ricoverati con sintomi (-61) che scendono a 1.532 e quelli in terapia intensiva (-18) che sono in totale 229 con sette ingressi giornalieri.

IN SICILIA. Altre quattro vittime e 137 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale a 1,3%.

