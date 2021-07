Facebook



Un 15enne è stato accoltellato la scorsa notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 in via Roma ed è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Il 15enne sarebbe stato ferito da due coltellate, una all’addome e una al braccio sinistro. Indagano sull’accaduto i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. (Adnkronos)

