Bollettino Covid: 7 morti, 1.391 nuovi contagi

Sono 1.391 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile regione per regione. Da ieri registrati altri 7 morti, che portano il totale a 127.775 dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 143.332 tamponi per un indice di positività dello 0,97%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, lo stesso numero di ieri, con 6 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134. I guariti sono 1.318 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.102.420.

Il bollettino in Sicilia (che rischia adesso di finire nuovamente in zona gialla) comunica due vittime e 183 nuovi contagi con un tasso di positività rispetto ai 7.322 tamponi effettuati pari al 2,4% (in salita). I guariti sono 78, 17 i posti in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

