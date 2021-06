Ultime Covid Italia: 52 decessi e 1.723 contagi. In Sicilia tre vittime

Facebook



Sono 1.723 i nuovi casi di coronavirus e 52 i morti in 24 ore. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Sono 25 le persone entrate in terapia intensiva con coronavirus nelle u ltime 24 ore mentre il totale dei ricoverati in rianimazione è di 574 persone, 23 in meno rispetto a ieri.Covid: 212.966 tamponi effettuati, tasso positività allo 0,8% .

IN SICILIA. Sono stati 263 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 3. Il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.900. La Sicilia si conferma la regione con più casi in Italia.

