Turismo diverso e sostenibile a Montalbano Elicona

Montalbano Elicona, Borgo dei Borghi 2015, è un piccolo gioiello tra i Nebrodi e i Peloritani che nell’ultimo decennio è ormai diventato in Sicilia punto di riferimento per chi voglia fare esperienza di un turismo diverso, più sostenibile, lento ed improntato alla riscoperta, in chiave appunto esperienziale, della natura, della storia e delle antiche tradizioni della cosiddetta Italia nascosta, qual è quella dei borghi.

Molteplici sono le opportunità che Montalbano offre ai suoi visitatori ed è anche per incentivare la promozione del suo ricco patrimonio culturale, artistico e naturalistico che lo scorso anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire all’iniziativa “Adesso resto a casa, poi andrò in Sicilia”, offrendo 10 soggiorni gratuiti, prorogati fino a dicembre 2022, a chi volesse venire a trascorrere una vacanza in tutta tranquillità e sicurezza.

Natura, escursioni, cultura, storia, chiese, tradizione, cibo, relax, gentilezza e grande ospitalità sono solo alcuni dei doni che Montalbano potrà farvi per un’esperienza difficilmente ripetibile altrove.

