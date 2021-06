In Gb zero morti Covid: prima volta da inizio pandemia

Facebook



Nel Regno Unito non è stato registrato alcun decesso da Covid nelle ultime 24 ore. E’ la prima volta che accade dal marzo del 2020. Gli ultimi dati riportano inoltre 3.165 nuovi contagi, rispetto ai 3.383 di lunedì e ai 2.493 di una settimana fa. Il numero totale delle vittime tra le persone che erano risultate positive nei 28 giorni precedenti il decesso è di 127.782 morti.

Gli ultimi dati giungono mentre nel Regno Unito è in corso un dibattito sull’opportunità di revocare, come previsto, tutte le misure restrittive a partire dal 21 giugno. Gli esperti sono preoccupati dall’insorgenza della variante indiana e dal rischio al quale potrebbero andare incontro i non vaccinati e coloro che ancora non hanno completato il ciclo di vaccinazioni.

Ad oggi, nel Regno Unito sono state somministrate 65.211.877 dosi di vaccino, di cui 39.477.158 prime dosi e 25.734.719 seconde dosi.

