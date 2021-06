Facebook



Shares

Sono 1.273 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 84.567 tamponi con un indice di positività all’1,5%. Sono stati 759 i ricoveri in terapia intensiva, 15 in meno da ieri, mentre i ricoveri ordinari sono stati 4.910.

In Sicilia i decessi sono stati 3 mentre i nuovi contagi sono stati 156. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 43.

Mi piace: Mi piace Caricamento...