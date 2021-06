Morto a 71 anni l’ex Segretario della Cgil, Guglielmo Epifani

Facebook



E’ morto all’età di 71 anni Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del Partito democratico. È stato Segretario generale della CGIL dal 2002 al 2010 e dall’11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013 segretario del Partito Democratico, nel 2013 Deputato.

“Una giornata tristissima, una notizia drammatica, abbiamo interrotto la riunione per rispetto della sua memoria. Epifani è stato leader del sindacato e segretario del Pd in un momento difficile. Alla sua famiglia esprimo il cordoglio di tutti i democratici e di tutte le democratiche” ha detto Enrico Letta, al Nazareno, interrompendo la riunione con Cgil, Cisl e Uil.

“Per la Cgil è una mancanza grave, ha dato la sua vita a Cgil e sindacato” le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’incontro con il segretario del Pd. “In questo momento siamo vicini alla moglie. Vedremo come organizzare un suo ricordo. La sua esperienza e la sua storia rimarranno sempre a ricordarci cosa vuol dire essere un dirigente sindacale”, ha concluso Landini.

“Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Addio a Guglielmo Epifani. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista” ha detto via social il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

“Sconcerto e dolore per la morte improvvisa di Guglielmo Epifani, compagno di tante battaglie. Collega deputato, gentile, serio, equilibrato. Dirigente sindacale che ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori. Ciao Guglielmo, resterai un esempio per tutti noi”. Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Adnkronos)

