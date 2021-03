Ultime Covid Italia: 551 decessi e 18.765 contagi. In Sicilia 20 vittime.

Facebook



Sono 18.765 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 551 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, i decessi sono 105.879. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 335.189 tamponi, il tasso di positività è al 5,59%.

IN SICILIA. Cresce il numero delle vittime: sono 20 nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei nuovi casi, 751. Aumenta pure il numero dei ricoveri, 31 in una sola giornata. Si riscontrano 16.489 positivi di cui 814 ricoverati in ospedale, 121 in terapia intensiva, 15.554 in isolamento domiciliare.

