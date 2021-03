Ultime Covid Italia: 529 decessi, 16.017 nuovi casi

Facebook



Sono 16.017 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 30 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 529 morti. Il totale delle vittime da Covid 19 nel Paese sale così a 108.879.

Aggiornamento

La Sicilia oggi non fornisce l’aggiornamento sulla situazione epidemica. In una nota della Protezione Civile nazionale si afferma che “La Regione Sicilia integrerà nella giornata di domani i dati non comunicati oggi per motivi organizzativi”.

