A Fontanarossa nuova rotta Volotea Catania-Olbia

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento in partenza da Catania alla volta di Olbia. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà domenica, 6 giugno. Grazie alla doppia frequenza settimanale prevista (ogni giovedì e ogni domenica), sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri siciliani, imbarcarsi alla volta della Sardegna. Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli da e per Catania: la nuova rotta per Olbia si aggiunge, infatti, ai collegamenti alla volta di Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona e Tolosa per un totale di 10 rotte.

“Siamo entusiasti di poter decollare da Catania anche alla volta di Olbia. Da giugno, i nostri passeggeri siciliani potranno raggiungere, con voli comodi, veloci e diretti, la Sardegna, organizzando, per i prossimi mesi estivi, una vacanza o uno shortbreak alla scoperta di Olbia, del suo mare cristallino e dei suoi meravigliosi dintorni. Naturalmente, tutti i nostri voli saranno all’insegna della massima sicurezza, grazie a una serie di protocolli sanitari implementati per garantire viaggi salubri per passeggeri ed equipaggi, e della più grande flessibilità: è, infatti, possibile modificare i propri programmi, fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo.” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Da Catania sono disponibili 10 collegamenti Volotea, 9 domestici (Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona e Olbia – novità 2021) e 1 internazionale (Tolosa).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

