Sono 9.660 i contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi, 2 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 499 morti che portano il totale a 89.344 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19.

IN SICILIA. Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 37 vittime e 984 nuovi contagi su 22.255 tamponi effettuati.

