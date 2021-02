Ultime Covid Italia: 369 decessi e 12.074 contagi. In Sicilia 24 vittime.

Facebook



Sono 12.074 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 369 morti che portano il totale a 94.540 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 294.411 tamponi, l’indice positività è al 4,1%.

IN SICILIA. Sono complessivamente 484 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove il numero complessivo dei positivi scende a 33.655. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i morti in un solo giorno sono stati 24 (3.915 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 1.285. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 961, mentre si trovano in terapia intensiva 154 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 231 a Palermo, 46 a Catania, 56 a Messina, 7 a Ragusa, 17 a Trapani, 42 a Siracusa, 31 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 15 a Enna.

