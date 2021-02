In Sicilia superate 100mila prenotazioni over 80 per vaccino anti Covid

Facebook



Sono oltre centomila i siciliani del target over 80 che hanno prenotato il vaccino anti-Covid attraverso il sistema telematico nazionale, gestito da Poste Italiane, a cui ha aderito anche la Regione Siciliana. Si tratta di circa il 30% della popolazione che rientra in questa fase della campagna vaccinale.

Intanto, a seguito di approfondimenti tecnici, è stato disposto l’annullamento della prenotazione per quei cittadini che, pur non rientrando nell’attuale target, avevano effettuato la prenotazione. “Per evitare il ripetersi di tale anomalia, riconducibile prevalentemente alle sole prenotazioni mediante call center – spiega una nota della Regione – il sistema ha provveduto a garantire l’accesso ai soli cittadini del target over 80”.

