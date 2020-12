Facebook



Shares

L’atmosfera delle festività natalizie da sempre custodisce una dimensione magica, per grandi e piccoli, nella quale è concesso abbandonarsi alla fantasia, immaginare mondi felici e, per un momento, dimenticare il presente.

Quest’anno, in particolare, è ancor più necessario far rivivere questa atmosfera per ricreare, nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, un momento di coesione e vicinanza attraverso l’Arte nelle sue diverse declinazioni.

Lo spettacolo “Sognare a Natale per sognare sempre”, che verrà proposto in diretta streaming domenica 27 dicembre dalle ore 20.00, vuole offrire, nel difficile momento storico che coinvolge tutti, una parentesi di serenità dove le parole di grandi autori e poeti, incontrano la musica e si completano con la danza.

“Sognare a Natale per sognare sempre”, ideato dall’Associazione Parco Villa Pantelleria e diretto da Lollo Franco, realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, vedrà sul palcoscenico gli attori Lollo Franco, Nicola Franco e Gaetano La Mantia.

Saranno loro a “dar voce” dal palco del teatro di Parco Villa Pantelleria ai testi che, negli anni, sono stati creati dai più grandi letterati, pensatori e non solo; tutti ispirati dalla magia del Natale riportata in chiave personale.

Dall’umorismo e dalla goliardia di Thomas Matthaeus Müller, al “mago delle parole” Gianni Rodari, giocoliere delle parole che parla dritto al cuore e all’intelligenza di grandi e piccini.

E poi la nostalgica visione del Natale di Ignazio Buttitta, che lascia uno spiraglio di speranza a quanti hanno dovuto lasciare la propria terra e per i quali le festività natalizie erano un momento di ricongiungimento ma promessa di sofferenza al momento del distacco.

La voce della “poetessa dei Navigli”, Alda Merini, ripercorrerà il Natale nei suoi scritti ispirati dallo spirito di Madre Teresa di Calcutta, invito ad una riflessione più intimistica e altruistica.

Voce alla Sicilia, ancora, e alla penna di Luigi Pirandello e di Leonardo Sciascia, un viaggio nella “semplicità” del Natale e al valore delle piccole cose. Per concludere con le poesie di Giuseppe Ungaretti, Gabriele D’Annunzio, Mahatma Gandhi e Antoine de Saint-Exupery.

Componimenti in stili e prose diverse ma tutti con un’unica finalità: condividere un messaggio di pace veicolato dall’Arte.

“Parole, poesie e brani diventano un messaggio di pace che si esprime nell’arte per riflettere assieme su queste festività diverse che stanno accompagnando le nostre vite in un tempo di emergenza sanitaria che pare non volerci lasciare – afferma l’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina – Anche per questa iniziativa il canale digitale diventa mezzo per portare avanti il teatro e lo spettacolo, che non si devono fermare. Con il web – aggiunge – la Cultura entra nelle nostre case e ci fa diventare spettatori a distanza, forse anche più consapevoli ma sempre partecipi e responsabili in un mondo ormai cambiato”, conclude Messina.

“È un Natale diverso – dichiara Lollo Franco – doverosamente più sobrio ma è giusto non rinunciare alla magia delle feste anche attraverso appuntamenti in diretta streaming. La pandemia, il lockdown e le misure restrittive hanno cambiato le nostre abitudini, avvicinandoci forzatamente al mondo digitale che al tempo stesso ci ha permesso di continuare a studiare, lavorare e coltivare le relazioni a distanza. Una trasformazione digitale che ha investito anche la Cultura, aprendo le “porte virtuali” dei teatri. In questa circostanza il pubblico non starà fisicamente nelle poltroncine rosse della nostra sala ma siamo sicuri che, anche grazie ad una diretta streaming professionale con più videocamere, l’atmosfera dello spettacolo dal vivo giungerà ad ogni spettatore che con noi vorrà condividere questo momento”.

Ad accompagnare le parole degli attori ci saranno, infatti, le composizioni musicali, eseguite dal vivo, del Maestro Alberto Maniaci insieme ad interventi di danza che coinvolgeranno i quattro danzatori della Compagnia Palermo in Danza, Giorgia Di Cristofalo, Federica Marullo, Francesco Russo e Silvia Scalici.

La direzione organizzativa è di Santina Franco; i costumi sono di Emilia Gagliardotto; tecnici di sala Werther Bottino e Daniele Li Volsi.

La diretta streaming, domenica 27 dicembre, dello spettacolo “Sognare a Natale per sognare sempre” si potrà seguire sulla pagina Facebook della Scuola di Teatro Putia d’Arte Malvina Franco Parco Villa Pantelleria (https://www.facebook.com/Scuola-DI-Teatro-Putia-DArte-Malvina-Franco-Parco-Villa-Pantelleria-1698478667141046).

Mi piace: Mi piace Caricamento...