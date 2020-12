Palermo: dalla Basilica di San Francesco d’Assisi, “Earth-Laudato Sì”

Facebook



Shares

Una scintilla primordiale darà inizio allo spettacolo, preludio all’aggregazione e creazione delle prime forme di vita. Le proiezioni daranno forma a scenari naturalistici, interpretati artisticamente per restituire quel senso di meraviglia e stupore che si prova di fronte alla bellezza del nostro pianeta.

Questi scenari idilliaci, e in qualche modo magici, subiranno però un processo di corruzione e distruzione, rivelando allo spettatore la potenza distruttiva dell’Uomo sulla Natura.

Un momento narrativo altamente drammatico e catartico che ci riporta alla nostra essenza di custodi, e non padroni, del mondo che ci circonda e ci compenetra.

Il finale lascerà aperta una porta alla speranza che l’uomo possa sentirsi pienamente inserito in un tutto, parte integrante della meravigliosa molteplicità del nostro pianeta.

“La splendida basilica di San Francesco d’Assisi, a Palermo, diventa palcoscenico del progetto “Earth – Laudato Sì”, video mapping tra luci e musica – dice l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina. Non potevamo mancare come assessorato all’iniziativa che, come molte altre, va in streaming, in questo tempo difficile di emergenza sanitaria. Accendere le luci, in occasione delle festività natalizie – prosegue Messina – significa anche illuminare le nostre anime e il nostro cuore che purtroppo sono al buio in un tempo di crisi a tutti i livelli. Valorizziamo, anche in questo modo, le nostre bellezze artistiche attraverso la luce e la musica, un modo che ci incoraggia ad andare avanti per farci trovare pronti alla ripartenza, quando siamo certi che la Sicilia tornerà ad essere protagonista del turismo mondiale”, conclude Messina.

“Questo video mapping è il secondo momento di un progetto generale – dichiara Padre Giuseppe Bucaro, direttore dei Beni culturali della Diocesi di Palermo – che racconta contenuti religiosi tramite le nostre opere d’arte lette attraverso la forza della luce, strumento che sottolinea la bellezza delle opere che, nel momento attuale, diventa segno di speranza.

Questo secondo momento viene dopo il primo capitolo che ha coinvolto la chiesa di Santa Caterina; lì abbiamo raccontato il cammino mistico di una suora di clausura. Ora parliamo di San Francesco entrando nei contenuti dell’Enciclica di Papa Francesco: ancora una volta dall’ambito religioso giungiamo alla modernità con un messaggio che unisce la luce della rinascita alla creatività”.

“Oggi Francesco sarebbe qui a lodare il Signore per il messaggio di luce e suoni – dice Fra Gesualdo, Rettore della Basilica e guardiano della Comunità dei Frati – Creatività e tecnologia a servizio dell’Arte, che si fa trasmettitrice di un grido del Creato, che ci interpella e ci chiede di custodire ” il Bene comune che è la creazione”. Da Assisi a Palermo, in ogni luogo, da sempre noi figli di Francesco d’Assisi attraverso la via della Bellezza annunciamo al mondo, anche con i Beni culturali che è possibile ripercorrere sentieri nuovi. Imparare dalla natura da cui gli stessi manufatti sono espressione. I Beni culturali vivono grazie a progetti e realizzazioni come “Eearth – Laudato Si”. Pastorale della Cultura, per fare rivivere e custodire nel tempo, per le nuove, future generazioni un messaggio di speranza, cosi come il video mapping. Con nuovi linguaggi a servizio del patrimonio culturale e una nuova e rinnovata imprenditoria”.

“La volontà e l’abnegazione, motori dei nostri progetti – dichiara Vincenzo Montanelli, ideatore e produttore del progetto – ci permettono di condividere attraverso la diretta streaming, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, questo ambizioso progetto di video mapping che rappresenta la seconda tappa di un percorso creativo che unisce il Sacro alla Bellezza in un nuovo racconto, fedele alla tradizione e alla storia e al contempo proiettato al futuro e al racconto della nostra Sicilia nel mondo”.

“Con “Earth – Laudato Sì” continua l’impegno di Odd Agency – dichiara Luca Pintacuda, direttore creativo di Odd Agency – per portare show multimediali immersivi all’interno dei più bei monumenti cittadini, nel segno della valorizzazione dell’arte e della cultura. Siamo convinti che anche da questo si possa e si debba ripartire quando la pandemia lo consentirà. Offriamo questo nuovo progetto in streaming per rendere meno vuoto di contenuti culturali questo Natale, ma sempre nell’ottica di tornare, non appena sarà possibile, a riunire le persone di fronte al magico e all’inaspettato, ed in questo caso anche a riflettere su un tema importante che ci riguarda tutti”.

L’evento è gratuito e si svolgerà in diretta streaming, nel rispetto della normativa del DPCM vigente, nei giorni 29,30,31 dicembre 2020 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (replica ogni 20 minuti).

Per seguire la diretta, nelle tre serate in programma, si potrà accedere dalle pagine Facebook dell’Associazione Culturale Ignazio Florio (https://www.facebook.com/Associazione-Culturale-Ignazio-Florio-111068883707723), Odd Agency (https://www.facebook.com/oddagency1), Balarm (media partner https://www.facebook.com/balarm/), Vincenzo Montanelli https://www.facebook.com/VmAgencygrou).

Mi piace: Mi piace Caricamento...