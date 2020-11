Sicilia “Zona Gialla” da domenica prossima

Facebook



Notizia inaspettata, ma sperata: il ministro della Salute, Roberto Speranza, infatti, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dichiara: “Continueremo a lavorare con lo stesso impegno messo in campo dall’inizio della pandemia. Nelle prossime ore, insieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, incontrerò il Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione”.

In attesa che la Regione si esprima in merito, le “regole” per le “Zone Gialle” sono quelle già stabilite, salvo ulteriori modifiche:

Coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5, mezzi pubblici con capienza al 50 per cento, chiusura per musei, cinema e teatri, e anche per i centri commerciali nei festivi e prefestivi e la didattica a distanza dalla prima superiore.

La circolazione dei cittadini diventa libera, senza bisogno dell’autocertificazione, in tutta la Regione.

Bar, ristoranti e pasticcerie, possono ricevere clienti fino alle 18 e solo in modalità asporto fino alle 22

