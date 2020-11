Mostro di Firenze, archiviata l’ultima inchiesta

Facebook



Il gip del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, ha disposto l’archiviazione dell’ultima inchiesta sugli omicidi del cosiddetto ‘mostro di Firenze’, in cui erano indagati l’ex soldato della Legione straniera Giampiero Vigilanti, 89 anni, di Prato, e il suo medico curante Francesco Caccamo, 88 anni, chiamato in causa dallo stesso Vigilanti.

Il giudice ha rigettato la richiesta di opposizione all’archiviazione che era stata depositata dall’avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime dell’ultimo duplice omicidio attribuito al ‘mostro di Firenze’, i francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, uccisi nelle campagne di Scopeti nella notte tra il 7 e l’8 settembre 1985.

La richiesta di archiviazione era stata presentata al gip dal procuratore aggiunto Luca Turco, sostenendo di non avere elementi sufficienti per arrivare al processo nei confronti degli ultimi due indagati. Durante l’udienza l’avvocato Adriani aveva spiegato che la sua istanza riguardava la parte delle indagini relativa a Vigilanti e non quella su Caccamo. Tra le richieste avanzate, dal legale c’era quella di approfondire i rapporti tra l’ex legionario Vigilanti e “esponenti politici di destra e della P2”. Al termine dell’udienza il giudice Fantechi si era riservato la decisione, che ora è arrivata con il decreto di archiviazione. (AdnKronos)

