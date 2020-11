Elezioni Usa, Trump: “Gente non accetterà voto truccato”

Facebook



“La gente non accetterà queste elezioni truccate!”. Lo ha scritto su Twitter Donald Trump. Il tycoon, che non si arrende e non concede la vittoria al presidente eletto Joe Biden, ha rilanciato nelle ultime ore una serie di messaggi su presunti brogli durante le elezioni presidenziali dopo che Mike Pompeo ha parlato di “una tranquilla transizione verso una seconda Amministrazione Trump” e dopo il discorso di Biden che ieri ha definito “imbarazzante” l’atteggiamento di Trump.

