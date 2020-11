Bollettino di guerra Covid: continuano a salire i contagi (39.801), 425 i decessi, in Sicilia 35 vittime

Facebook



Sono 39.811 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 425 morti, che portano il totale a 41.063 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 231.673 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.634, con un incremento di 119 unità.

In Sicilia 1363 nuovi casi e altre 35 vittime, in totale le persone ricoverate in ospedale sono 1330. In isolamento domiciliare 19.407 pazienti, e i positivi sono 20737.

