Bollettino Covid Italia: 20.648 contagi e 541 morti. In Sicilia 43 vittime

Sono 20.648 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 541 morti che portano il totale a 54.904 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 176.934 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.753, con un calo di 9 unità.

IN SICILIA Sono 1189 i nuovi contagi resi noti oggi secondo il bollettino che fa riferimento a 8.777 tamponi. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti. Su 39.882 attuali positivi, 38.116 sono in isolamento domiciliare, 1519 sono ricoverati in regime ordinario e 247 in terapia intensiva. I pazienti dimessi o guariti sono 347.

