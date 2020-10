Wizz-Air annuncia nuova rotta Catania-Verona

Facebook



Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più verde in Europa*,ha annunciato oggi la sua38tma base a Bari. La compagnia aerea baserà un Airbus A321 all’aeroporto di Bari in dicembre. Insieme all’apertura della nuova base e a completamento delle 16 rotte già operative, Wizz Air ha annunciato 1 nuova rotta che collegherà Catania con Verona ,3 nuove rotte da Bari a Bologna, Torino, Verona, 3 nuove rotte da Milano Malpensa a Napoli, Brindisi, Lamezia Terme a partire da Dicembre 2020. La frequenza sulla rotta Bari – Milano Malpensasarà incrementata da 7 a 11 voli settimanali. I biglietti per le nuove rotte possono essere già prenotati su wizzair.com o sulla app a partire da EURO 4.99**.

Per festeggiare l’espansione in Italia di Wizz Air, la compagnia aerea lancia un’offerta di 10 .000 biglietti a 1 EURO*** sulle sue rotte interne, prenotabili su wizzair.com nella giornata di oggi 22 ottobre 2020 per un periodo di viaggio illimitato.

L’ulteriore sviluppo dell’offerta di Wizz Air da Catania, Bari, Milano Malpensa, così come l’istituzione della terza base italiana a Bari, sottolineano l’impegno a lungo termine della compagnia ad offrire più accessibili e green opportunità di viaggio ai suoi passeggeri italiani.

Wizz Air è una compagnia aerea finanziariamente stabile, con rating creditizio investment grade, con una flotta di età media di 5 anni composta da 134 aeromobili a corridoio singolo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo. L’A320 neo e l’A321neo hanno sperimentato e incorporato le ultime tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e il design della cabina, riferimento per l’intero settore, ottenendo il 20% in meno di consumo di carburante e circa il 50% di riduzione dell’impronta acustica se confrontato con gli aeromobili della generazione precedente. Questa tecnologia del futuro permette a Wizz Air di divenire la compagnia aerea più verde e il fautore delle tariffe più basse in Europa.Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2019 (57,2 gr / km / passeggero). La compagnia aerea continua a ricevere consegne del suo portafoglio ordini di oltre 250 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all’avanguardia che consentiranno al vettore di svolgere le proprie operazioni in modo sostenibile a lungo termine e ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030. Wizz Air si dedica a operazioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Questa crescita arriva con la nuova era dei viaggi igienizzati, con Wizz Air che ha guidato il riavvio del settore dicendo ‘yes to flying’ e implementato rigorose misure igieniche e sanitarie per proteggere i passeggeri e l’equipaggio.

Mentre i filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i nuovi protocolli di Wizz Air supportano le linee guida per il distanziamento fisico, garantiscono un ambiente ultra pulito a bordo e riducono qualsiasi interazione umana e contatto fisico non essenziali, in modo che i passeggeri WIZZ possano sentirsi sicuri di viaggiare verso la loro destinazione in sicurezza.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia di tranquillità durante questi periodi incerti.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’Italia e la forza del modello di business di Wizz Air nel continuare ad espandere la nostra presenza in questo periodo difficile per il settore. La creazione della nostra terza base in Italia con un velivolo moderno all’avanguardia sottolinea l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo lieti di introdurre nuove rotte nazionali a tariffe bassissime: una da Catania e Verona ,tre da Bari, tre da Milano Malpensa.. Mantenendoci agli standard più elevati dei nostri protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le tariffe allettanti di Wizz Air e l’ottima rete di rotte renderanno i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri in Italia.”

