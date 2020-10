Più contagi Covid (16.079) e decessi (136)

Facebook



Continua a salire la curva dei contagi Coronavirus: nelle ultime 24 ore si registrano 16.979 nuovi casi di contagio con 170.392 tamponi, e 136 altre vittime. Ieri erano stati 15.199 i nuovi casi su 177.848 tamponi effettuati e127 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: +66 da ieri (992 in totale). I guariti sono 259.456 (+2.082)

In Sicilia sale a 466 il numero dei contagi nel Ragusano, + 72 rispetto a ieri. Tra le città dove il numero dei contagiati posti in isolamento domiciliare sale maggiormente, ci sono Vittoria con 244 casi, +37 rispetto a ieri, e Ragusa con 83 casi, +11 rispetto a ieri. I ricoverati attuali sono 14 nei reparti di Malattie infettive (13 al Covid hospital Ompa Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 1 all’Umberto I di Siracusa) e 2 in Terapia intensiva (1 all’Ompa e 1 al San Marco di Catania).

