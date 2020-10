Impennata di contagi Coronavirus e altre 24 vittime

Facebook



Torna preoccupante la situazione sanitaria in Italia per la Pandemia. Gli ultimi dati della Protezione civile in riferimento alle ultime 24 ore, allarmano: 24 vittime. 2.548 contagi su 118.236 tamponi effettuati, undici ricoveri in più in terapia intensiva.

In Veneto la situazione più scabrosa: 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall’inizio dell’epidemia. Ci sono anche 5 vittime rispetto a ieri (sono 2.183 i morti complessivi). Spiega la Regione: incide il focolaio registrato tra i migranti ospiti dell’ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso), mentre altri sono focolai di origine famigliare.

In Sicilia si sono registrati altri 156 contagi e una nuova vittima, i decessi salgono a 312 (+1).

