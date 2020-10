Elicottero precipita sul Breithorn, un morto e un ferito

Facebook



Un elicottero è precipitato sul monte Breithorn, in provincia di Aosta, la notte scorsa. Uno dei due uomini a bordo è morto mentre l’altro è rimasto ferito. L’operazione di ricerca è stata portata a termine dal Soccorso Alpino Valdostano, in seguito a un allarme di incidente a un elicottero privato che, secondo i dati raccolti dalla centrale di Poggio Renatico e trasmessi alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta, era in sorvolo in quella zona.

Sul posto è intervenuta una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf via terra e l’elicottero di Air Zermatt ha eseguito un sorvolo. L’elicottero che ha emesso l’allarme Elt è stato avvistato dalle squadre via terra poco prima della mezzanotte. L’incidente si è verificato nella zona di Cime Bianche, a quota 3000 metri, in una zona impervia (fuori dalle piste da sci). I soccorritori (Soccorso Alpino Valdostano e Sagf) hanno raggiunto l’elicottero e hanno recuperato i due occupanti, entrambi di nazionalità italiana: uno deceduto e uno ferito in modo grave. (AdnKronos)

