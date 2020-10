Bollettino Covid: 9338 nuovi casi e altri 73 morti

Facebook



Scendono i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 9338, ma sono stati effettuati meno tamponi rispetto al giorno precedente: 98.862. Si registrano 73 decessi, che portano il totale delle vittime a a 36.616 dall’inizio dell’emergenza. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva che al momento sono 797 (+47 da ieri). I guariti totali sono 252.959 (+1.498), gli attualmente positivi 134.003 (+7.766). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile.

Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano 1687 nuovi casi in Lombardia, 1593 in Campania, 986 Toscana e 939 nel Lazio. La meno contagiata è la Basilicata (+22).

In Sicilia sono 362 i nuovi casi di positivi nelle ultime 24 ore e tre morti. Il totale complessivo delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è ora di 368. Sale il numero delle persone ricoverate a quota 593, 72 persone in terapia intensiva.

