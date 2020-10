Auto contro palo, muore il 21 enne Fabio Triolo

Facebook



Un giovane 21 enne è deceduto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani a seguito dello schianto della sua Fiat Panda contro un palo in cemento della pubblica illuminazione. La tragedia domenica sera poco dopo le 23 in via Bessarione (zona Tonnarella).

Per cause in corso di accertamento Fabio Triolo ha perso il controllo dell’auto invadendo prima la corsia opposta fino a salire sul marciapiedi schiantandosi infine contro il palo. La morte del giovane, molto conosciuto a Mazara, ha gettato nello sconforto parecchi amici e conoscenti.

