Trump-Biden, caos a dibattito tra insulti e interruzioni

”Un dibattito davvero terribile”. Così la Cnn ha descritto il primo duello televisivo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e lo sfidante democratico alla Casa Bianca Joe Biden. Un dibattito, quello che si è svolto a Cleveland nell’Ohio, caratterizzato dal ”puro caos”. Offese, interruzioni e una raffica di insulti personali tra i due candidati, moderati per 96 minuti dal giornalista della Fox News Chris Wallace.

Trump ha attaccato Biden per i primi trenta minuti, dicendo anche che “non c’è niente di intelligente in te, Joe” e interrompendolo su ogni argomento, facendogli perdere il filo sui temi chiave. Apparso agitato all’inizio del dibattito, Biden non è poi stato da meno, definendo Trump un clown e descrivendolo come “il peggior presidente che l’America abbia mai avuto”.

“Donald, potresti stare zitto solo per un minuto”, ha detto a un certo punto Biden, che ha più volte accusato il presidente americano di voler far deragliare il dibattito. “Tutto quello che sta dicendo qui è una bugia”, ha dichiarato.

”Il presidente” americano Donald Trump ”non ha un piano” per contrastare l’epidemia causata dal coronavirus. ”Biden vuole distruggere il Paese” con il lockdown. Questo lo scambio di accuse tra il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden e Trump sulla pandemia nel primo dibattito tv a Cleveland. Quando il confronto si è spostato sulla pandemia, Biden ha criticato la gestione del coronavirus da parte del presidente Trump, osservando che più di 200mila persone sono morte negli Stati Uniti. (AdnKronos)

Trump-Biden, scambio di accuse su Covid

“Il presidente non ha un piano. Sapeva, ma non ha fatto nulla. Continua a insistere che vuole aprire malgrado la crescita dei contagi. Perché non si prende cura del popolo americano?”, ha detto Biden.

Trump ha contestato Biden parlando del numero dei contagi negli altri Paesi e promettendo l’arrivo presto di un vaccino e di cure salvavita. ”Se ti avessimo ascoltato non ci sarebbero stati duecentomila morti, ma milioni”, ha detto Trump rivolgendosi a Biden. ”E’ colpa della Cina. Non sarebbe mai dovuto accadere”, ha aggiunto, affermando che “abbiamo fatto un ottimo lavoro” e sottolineando di ”non conoscere i dati della Russia”. Trump ha quindi parlato di “fake news” rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti di manipolare i dati. (AdnKronos)

“Questo tizio chiuderà l’intero Paese e distruggerà l’intero Paese”, ha detto Trump mentre Biden rideva. (AdnKronos)

