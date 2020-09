Precipita aereo per lancio paracadutisti: due vittime

Facebook



Shares

Un velivolo utilizzato per lo svolgimento di attività di lancio paracadutisti è precipitato nei pressi dell’aeroporto di Cremona, due persone che erano a bordo sono morte. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che ha interessato l’aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione T7-SKY. L’Ansv ha contestualmente disposto l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...