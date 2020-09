Coronavirus: aumentano i pazienti in terapia intensiva

Facebook



E’ di 15 morti il bilancio delle vittime con Coronavirus nelle ultime 24 ore. Le cifre aggiornate sull’epidemia da Covid fanno registrare 1587 nuovi casi da ieri, che portano il totale a 44.098, mentre il numero complessivo delle vittime si attesta ora a 35.707. Sono 635 i guariti (in tutto 218.351), mentre aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in terapia intensiva e ora si attesta a 222. Sono stati eseguiti 83.428 tamponi nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.432.814.

In Sicilia, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 116 le nuove infezioni da Coronavirus diagnosticate nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi equivalente a 3.120. Dei nuovi 116 soggetti positivi al tampone, 66 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo.

I nuovi 116 casi portano il numerodegli attuali positivi a 2.316, di cui 2.109 in isolamento domiciliare, 194 ricoverati in ospedale con sintomi (+3 rispetto a ieri) e 13 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 5.962, il numero dei decessi è fermo a 296.

