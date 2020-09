Di nuovo devastata la chiesa di Sant’Agata nel centro di Caltanissetta

Facebook



di Luigi Asero

Non è passato un mese dalla precedente irruzione di ladri/vandali presso i locali della chiesa di Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta, sita nel centralissimo corso Umberto, presso i locali dei Gesuiti, che nella notte un nuovo raid vandalico ne ha devastato i locali giungendo fino a gettare in terra il Tabernacolo.

A nostro parere, opinabile di sicuro, l’azione di devastare i locali parrocchiali alla ricerca di denaro potrebbe essere solo un’azione collaterale (magari per depistare le ipotesi investigative) legata invece a motivazioni più profonde quali la profanazione di un luogo sacro per la religione cristiana e il tentativo (vano) di sminuire il senso di Cristo.

Appare comunque anomalo come, vista la centralità del luogo, per ben due volte in un mese si sia potuto realizzare questo scempio quando si arriva, nella stessa zona a impiegare oltre dieci auto delle forze dell’ordine nel controllo (giustissimo) anti-covid della “movida” nissena.

A seguire la photogallery pubblicata dall’Associazione Gesù Nazareno

