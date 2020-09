Attacco jihadista a Parigi nei pressi dell’ex “Charlie Hebdo

Facebook



Nei pressi della ex redazione di “Charlie Hebdo”, in Rue Saint Sabin a Parigi, attacco all’arma bianca qualche ora fa: Dalle prime informazioni l’aggressore ha provocato quattro feriti, due in gravi condizioni. Fra i feriti anche una donna. La prima notizia è stata data dal giornalista di “France 24”, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Sul posto sono intervenuti Polizia e forze dell’antiterrorismo: è caccia all’uomo. Gli attentatori sarebbero tre, uno dei quali sarebbe stato bloccato nei pressi della Bastiglia.

Proprio recentemente il giornale satirico aveva ripreso la sua attività prendendo di mira Maometto.

L’attacco sarebbe avvenuto all’arma bianca: le persone sono state colpite con coltello e ascia.

