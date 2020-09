Facebook



“Rischiamo di arrivare a fine anno con 600 – 800 mila posti di lavoro in meno al Sud”. Lo afferma in audizione sul Recovery in ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, sulla base delle stime del rapporto Svimez.

Intervenendo davanti alla commissione Bilancio il ministro aggiunge che il recovery plan “dà l’occasione di individuare obiettivi precisi e fabbisogni di investimento e questo fa la differenza”. (AdnKronos)

