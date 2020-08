Manifestazione di Berlino: tutt’altra cosa di come è stata descritta

Facebook



In merito alla manifestazione di Berlino, descritta dai mass media come un “flop”, ma che ha registrato la presenza di milioni di persone, pubblichiamo di seguito la testimonianza che ha portato ai manifestanti Robert Kennedy Jr. La macchina della disinformazione e della manipolazione che è stata messa in moto in questi ultimi mesi dovrebbe rendere chiaro a tutti il livello della posta in gioco e dovrebbe fare riflettere su quanto accade non solo in Italia.

Ecco l’intervento di ROBERT KENNEDY JR:

I giornali stanno dicendo che sono venuto a parlare di fronte a cinquemila nazisti (risate). Ma io guardo questa piazza e vedo l’opposto del nazismo, vedo persone che amano la democrazia, persone che vogliono dei governi aperti, dei governi che non mentano ai propri cittadini e che non assumano decisioni arbitrarie con il fine di orchestrare l’opinione pubblica. In questa piazza vedo persone di ogni colore, persone che vengono da tanti Paesi, di tutte le religioni, persone che si preoccupano della dignità umana, della salute dei bambini e delle libertà politiche. E tutto questo è l’esatto contrario del nazismo.

I governi amano le pandemie, amano le pandemie per la stessa ragione per cui amano le guerre, perché questo consente loro di imporre un controllo sulle popolazioni che in circostanze normali non accetterebbero mai.

È un mistero per me capire come sia stato possibile che persone importanti come Bill Gates e Anthony Fauci abbiano previsto e pianificato questa pandemia da oltre un decennio in modo da mettere facilmente in sicurezza le persone, e ora che finalmente è arrivata sembra che non sappiano di cosa stanno parlando. Non riescono a dirci qual è il tasso di letalità, non riescono nemmeno a darci un test perché funzioni davvero, devono falsificare i certificati di morte per farla sembrare più pericolosa. L’unica cosa che riescono a fare è spingere sempre di più sulla paura.

Circa 75 anni fa Hermann Goering testimoniò al tribunale di Norimberga. Gli venne chiesto: “come avete convinto il popolo tedesco ad accettare tutto questo?” Lui rispose: “È stato facile, non ha nulla a che fare con il nazismo, ha a che fare con la natura umana. Lo puoi fare in un regime nazista, socialista, comunista, in una monarchia e anche in una democrazia. L’unica cosa che si deve fare per rendere schiave le persone è impaurirle. Se riuscite a immaginare un modo per impaurire le persone, potete fargli fare quello che volete”.

Circa 50 anni fa mio zio, John Fitzgerald Kennedy, venne in questa città. Venne qui perché Berlino era la linea del fronte contro il totalitarismo globale, e oggi, ancora una volta, Berlino è la linea del fronte contro il totalitarismo globale. Quel giorno mio zio disse fieramente al popolo tedesco “Ich bin ein berliner” e oggi sono fiero di dirlo anche io: “Ich bin ein berliner”.

E voglio dirvi un’altra cosa: in questi mesi hanno fatto un pessimo lavoro nel proteggere la salute pubblica, ma hanno fatto un ottimo lavoro nell’usare la pandemia per portare il 5G nelle nostre comunità, per portarci tutti nella moneta elettronica, che è l’inizio della schiavitù, perché se controllano il tuo conto bancario controllano tutti i tuoi comportamenti. E poi vediamo tutti questi splendidi spot in televisione che ci dicono che il 5G sta arrivando nelle nostre comunità e sarà una gran cosa per tutti, che cambierà le nostre vite, e devo dire che sono molto convincenti, li guardo e penso: che bello, potrò scaricare un videogame in 6 secondi invece che in 60… e voi pensate che stiano spendendo 5 trilioni di dollari per questo? No, il motivo è aumentare la sorveglianza e la raccolta dei dati. Non lo fanno per me e per voi, ma per Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos.

Bill Gates ha detto che i suoi satelliti saranno in grado di vedere ogni singolo centimetro quadrato del pianeta per 24 ore al giorno: questo è solo l’inizio.

La pandemia è una pazzesca opportunità per le élite che stanno dettando queste politiche. La pandemia dà loro la possibilità di abolire la middle-class, di distruggere le istituzioni democratiche, di spostare tutte le ricchezze verso di loro impoverendo il resto del mondo e l’unica cosa che si frappone tra loro e i nostri bambini è questa piazza di Berlino, non smettete di lottare per la libertà la pace e la democrazia. Grazie!

