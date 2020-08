Fratello Trump ricoverato a New York: “È molto grave”

Facebook



Shares

Il fratello più giovane del presidente Donald Trump, Robert, è stato ricoverato a New York e le sue condizioni sono state definite “molto gravi” da fonti citate dall’emittente ‘Abc News’. I dettagli sulle condizioni di salute di Robert Trump non sono noti. Robert Trump anche in primavera era stato ricoverato in gravi condizioni, anche in quel caso non si conosce però il motivo di salute.

La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha confermato la notizia, sottolineando che il presidente e il fratello hanno “rapporti molto buoni”.

“Sono appena atterrato a New York per vedere mio fratello, Robert” aveva twittato in tarda serata il presidente americano Donald Trump. “Riprenderemo New York il 3 novembre. Ridurremo le tasse, aumenteremo le forze dell’ordine e riporteremo i bei tempi!” dice, riferendosi alle presidenziali del 3 novembre prossimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...