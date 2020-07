Venerdì 31 luglio, i 10 anni di Albastar e la partnership con Airgest

Facebook



Shares

Anche musica dal vivo e taglio della torta con dieci candeline della compagnia aerea, per l’appuntamento che prenderà il via alle 19 in aeroporto

Venerdì 31 luglio, davanti ad oltre duecento invitati tra istituzioni, autorità locali, agenzie di viaggio, tour operator, stampa e associazioni di categoria, la compagnia aerea Albastar celebra il suo decennale. A fare da padroni di casa, il presidente Daniela Caruso e il presidente di Airgest, Salvatore Ombra che ha commentato: «Siamo stati lieti di accogliere al Vincenzo Florio l’evento perché riponiamo molta fiducia in Albastar». Per la presidente della compagnia aera spagnola dal cuore siciliano Caruso: «La scelta dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, per i festeggiamenti del decimo anno di attività non è casuale: Birgi è, infatti, diventato la prima base operativa nel Sud Italia del vettore per numero di voli programmati e di passeggeri movimentati e l’aggiudicazione del recente bando, aumenterà il numero di collegamenti offerti e il network di destinazioni servite». Per gli ultimi accrediti info@airgest.it.



Breve storia della compagnia aerea Albastar



Era il 31 luglio 2010 quando il Boeing 737-400 EC-LAV, denominato Pino D’Urso, in onore del fondatore, ha dato il via alle attività di volo di Albastar e da allora il vettore ha registrato una crescita costante, arrivando quest’anno a Trapani Birgi, dove ha basato un proprio aeromobile Boeing 737-800 e opera 7 collegamenti settimanali diretti a Roma Fiumicino che si aggiungono ai collegamenti bisettimanali per Milano Malpensa e Cuneo.



Albastar in dieci anni è diventato punto di riferimento in Europa per tour operator, broker, associazioni sportive, squadre di calcio e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, charter e per traffico religioso. Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è in possesso dei più elevati standard operativi e nel corso degli anni ha maturato una grande esperienza nella gestione di passeggeri con necessità speciali, affermandosi come vettore aereo europeo leader per i collegamenti verso mete di pellegrinaggio, in particolare verso Lourdes.



Le rotte da e per Trapani operate da Albastar



In attesa dell’imminente pubblicazione del programma dei voli per la stagione invernale, i voli estivi di Albastar da/per Trapani prevedono voli da/per Milano Malpensa, programmati dal 10 luglio ogni venerdì e dal 27 luglio anche di lunedì fino a fine ottobre; i voli per Cuneo sono programmati il venerdì fino al 25 settembre e lunedì dal 27 luglio al 7 settembre. Da lunedì 27 sono iniziate le operazioni di volo per Roma Fiumicino, con sette collegamenti settimanali da/per Roma, schedulati il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì (doppio collegamento) e la domenica.



Per informazioni e prenotazioni, è attivo il Call Center al numero 095 31 15 03, il sito internet www.albastar.es e presso le Agenzie di Viaggio tradizionali e online (in Amadeus con codice AP, nel GDS con codice W2 e nei maggiori portali di prenotazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...