Un centinaio di migranti fuggiti dal centro accoglienza di Caltanissetta

Sarebbero circa un centinaio, secondo altri dati 185, i migranti fuggiti nel pomeriggio dal Centro nisseno di Pian del Lago, una decina di questi sarebbero stati rintracciati dalle forze dell’ordine.

Sulla fuga in massa interviene il sindaco 5 Stelle Roberto Gambino che ha dichiarato “Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago.” “Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto, chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare.“

