Sbarco a Pozzallo, 11 i positivi asintomatici

Nel gruppo di 66 persone di origine pakistana sbarcate ieri a Pozzallo al termine dei tamponi effettuati dall’Asp di Ragusa undici sono risultati positivi sebbene asintomatici. Gli undici sono adesso tutti in isolamento in una struttura individuata dalla Prefettura ragusana.

Per Musumeci adesso è urgente adottare, in giornata promette, una apposita ordinanza e sul silenzio del Ministero degli Interni dice che il Governo starebbe scherzando col fuoco. Insiste infine su altra nave da adibire a luogo di isolamento per migranti positivi al covid-19.

