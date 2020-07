Nasce “See Isnello”, il nuovo progetto di promozione turistico-culturale promosso dal comune

Facebook



Shares

“SEE ISNELLO” è il nuovo progetto di promozione e condivisione turistico-culturale che nasce da un’idea condivisa dall’Amministrazione Comunale di Isnello e rientra nel quadro di una serie di iniziative che, gradualmente, porteranno alla creazione di un vero e proprio portale di informazione e promozione turistica del territorio, delle eccellenze e delle peculiarità isnellesi al fine di inserire il piccolo borgo di pietra, sospeso tra mare, montagna, cielo e stelle, all’interno dei più importanti circuiti turistici.

Perché “SEE ISNELLO”? Perché tutto inizia dal saper guardare, osservare, vedere oltre, immaginare com’è trovarsi dentro un luogo prima ancora di viverlo e amarlo, sentirsi totalmente coinvolti a partire dallo sguardo, sia il proprio che quello di chi osserva tutte le plurali e sfaccettate dimensioni del borgo.

“See Isnello” è un viaggio virtuale che inizia attraverso la vista per coinvolgere tutti gli altri sensi, proponendo percorsi emozionali ed esperienze totalmente immersive in un territorio unico, tra la sua gente, coi suoi colori, la sua natura, i profumi e gli scorci tipici di un caratteristico universo custode di irripetibili tradizioni e memorie.

Arrivare preparati alla visita, quindi, desiderarla, concepirla, pianificarla come meta, essa stessa, di un viaggio che parte da lontano, inizia con e dagli occhi e che, progressivamente, stimola tutti gli altri sensi a voler interagire dal vero.

“SEE” come “VEDERE”, “SEE” come momento immaginifico di maturazione di un desiderio.

“SEE” come scelta; un verbo anglofono che, a partire dalla pronuncia, suggerisce non solo l’atto del semplice osservare ma schiude anche la volontà di andare, recarsi concretamente a vedere, sentire, respirare, toccare con mano, fare esperienza della meraviglia e di ciò che non è ancora noto.

“SEE ISNELLO” che diventa ed è anche “SI’ ISNELLO”, dunque.

Il Sindaco Marcello Catanzaro così definisce l’iniziativa: “Una nuova pagina di promozione e valorizzazione culturale della nostra Isnello, delle sue bellezze, delle sue tradizioni, della sua cultura.

Oggi la promozione sui social è una componente importante per fare conoscere le caratteristiche dei piccoli borghi e di un territorio stupendo come quello delle Madonie.

“See Isnello” appartiene alla Comunità tutta che potrà condividere col mondo il proprio sguMonica Sammarcoardo su Isnello.”

Il progetto che parte dalla comunicazione social, attraverso una pagina Facebook e un account Instagram dedicati, è gestito da un apposito team di volontari costituito da Giuseppe Cultrara, Renato Autore, Luciana Cusimano e Monica Sammarco.

Si affianca e arricchisce la programmazione culturale del palinsesto estivo 2020, per attrarre e accompagnare il potenziale visitatore/turista, ma anche il semplice curioso e cittadino, in un viaggio lungo 365 giorni l’anno.

Per seguire la pagina FB ufficiale, che in pochi giorni ha abbondantemente superato i 500 followers, basta lasciare un like www.facebook.com/See-Isnello-104973437958112.

È, inoltre, possibile condividere il proprio sguardo su Isnello e i propri scatti con gli hashtag ufficiali #seeisnello e #siisnello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...