Muore anche il 20 enne Filippo, oggi i funerali di Eliana. Donati gli organi

Anche il 20 enne Filippo Calvo, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cervello di Palermo a seguito del terribile incidente in moto a Scoglitti che ha visto già la morte della giovane 17 enne fidanzata Eliana Denaro, non ce l’ha fatta. È stata dichiarata la morte cerebrale alle 8.30 di questa mattina.

La moto sulla quale viaggiavano i giovani, due giorni fa a Scoglitti, è finita per cause in corso di accertamento contro un’auto che viaggiava nella stessa direzione, guidata da un altro giovane che a seguito dell’incidente ha subìto un grave stato di choc.

I due giovani morti erano entrambi di Vittoria. Nel comune ragusano è stato proclamato per oggi il lutto cittadino in memoria di Eliana, morta immediatamente a seguito dello scontro, che proprio oggi riceverà l’ultimo saluto nella chiesa Santa Maria Goretti.

La città sperava ancora per Filippo, inizialmente portato in condizioni gravissime all’ospedale di Vittoria e poi trasferito al Cervello di Palermo. Stamane purtroppo, anche per lui e i suoi familiari, si è spenta la speranza. A Filippo sarà dato domani, 30 luglio, l’estremo saluto. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi affinché altre vite possano sperare in un futuro.

