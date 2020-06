Sempre meno i positivi in Sicilia, nessun decesso

Facebook



Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola negli ultimi tre giorni (20-22 giugno) e aggiornato alle ore 17 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 192.138 (+4.269 rispetto a venerdì 19 giugno), su 159.796 persone: di queste sono risultate positive 3.072 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 141 (-9), 2.651 sono guarite (+11) e 280 decedute (0).Degli attuali 141 positivi, 26 pazienti (0) sono ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (+1) – mentre 115 (-9) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 4 (0 ricoverati, 130 guariti e 1 deceduto nei presidi ospedalieri della provincia);

Caltanissetta, 7 (1, 167, 11);

Catania, 17 (9, 659, 101);

Enna, 7 (0, 402, 29);

Messina, 23 (9, 390, 59);

Palermo, 69 (7, 391, 38);

Ragusa, 2 (0, 78, 7);

Siracusa, 7 (0, 284, 29);

Trapani, 5 (0, 126, 5).

