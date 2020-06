Coronavirus, 23 morti e 218 nuovi casi in Italia

Facebook



Altri 23 morti e 218 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile. Si tratta dell’incremento giornaliero di vittime più basso dal 2 marzo, quando c’erano stati 18 morti. Sale così a 34.657 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 238.720 i casi totali.

In Lombardia, la Regione più colpita, rispetto a ieri si sono registrati altri 143 casi (il 66% del totale). Sono invece 7 le Regioni a zero contagi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, risultano ancora ricoverati con sintomi 2.038 pazienti e altri 127 (21 in meno rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare 18.472 persone. In tutto gli attualmente positivi sono 20.637, in riduzione di 335 rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale a 183.426 (+533). E’ stato intanto superato il tetto dei 5 milioni di tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza (sono 5.013.342, di cui 28.972 nelle ultime 24 ore) per un totale di 3.057.902 casi testati.

