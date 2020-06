Covid: ancora 23 vittime e 142 nuovi positivi in Italia

Facebook



Altri 23 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza, sono 34.767. I nuovi casi sono 142, per un totale di 240.578 dall’inizio della crisi. Vengono segnalati altri 1.052 guariti che portano la cifra complessiva a 190.248.

In 11 regioni non sono stati registrati decessi, mentre 7 regioni non hanno indicato nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Sono 11, inoltre, le regioni prive di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.380, quelle ricoverate con sintomi sono 1.090. In terapia intensiva, 93 pazienti.

I casi attualmente positivi sono 14.380.

